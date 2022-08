Italiano: "Fiorentina, approccio fantastico. Peccato il gol preso"

FIRENZE - "Approccio fantastico, penso che potevamo ottenere di più in termini di gol nel primo tempo. Loro sono più avanti di noi fisicamente, sono alla quinta partita ufficiale, qualcuno dei nostri è calato e si è visto. Volevamo un risultato importante e vivo per andare a giocarci la qualificazione al ritorno. L'abbiamo vinta e ci prepariamo per la prossima". Lo ha dichiarato il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, a Sky, dopo la vittoria in Conference sul Twente: "Sono contento per quanto fatto dai ragazzi, anche se abbiamo abbassato i ritmi, abbiamo concesso un tiro in porta e al solito abbiamo preso un gol, ma meno di questo non potevamo concedere. Con 6 undicesimi cambiato rispetto alla gara precedente siamo riusciti a essere sempre noi. Mi dispiace per questo gol ma ci fa arrivare al ritorno con maggiore attenzione. Amrabat? Due anni fa è arrivato con grandissime aspettative, non è andato come voleva ed è diminuita l'autostima. Si è convinto che può fare quel ruolo, per me può fareanche di più nella gestione di palla, ma è un altro Amrabat e siamo contenti. Jovic e Cabral? Abbiamo 25 giocatori, tutti più o meno allo stesso livello. Dobbiamo gestire le forze se vogliamo avere ritmi alti. Abbiamo partite una dietro l'altra. Dobbiamo crescere tutti di condizione. L'altra volta ha segnato Jovic, oggi Cabral. Senza calciatori e la loro disponibilità non si ottiene nulla. Cerco di trasmettere idee. Poi quando trovi gente con voglia di lottare crei questi gruppi che cercano di andare oltre. Siamo partiti con due vittorie, giovedì c'è il ritorno. Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte, tutti sono nel progetto e possono dare un contributo", ha concluso Italiano.