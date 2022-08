Fiorentina, Italiano: "Empoli temibile, sfrutteremo i ragazzi freschi"

FIRENZE - "Arriviamo da una bella vittoria in Europa, dove abbiamo fatto uno strepitoso primo tempo. Abbiamo una gara di ritorno, ce l'andremo a giocare. Volevamo una vittoria e l'abbiamo ottenuta". Il tecnico della Fiorentina , Vincenzo Italiano , ha parlato ai canali ufficiali viola in vista del prossimo match di campionato, contro l' Empoli : "L' Empoli - commenta Italiano - quando gioca in casa dà sempre filo da torcere. Bisogna continuare così, siamo partiti bene, abbiamo avuto poco tempo per preparare la gara, ma ci faremo trovare pronti. L' Empoli in casa è temibilissimo, basta ricordare lo scorso anno quando abbiamo rimediato negli ultimi minuti una sconfitta bruciante. Sappiamo dove stiamo andando e chi affrontiamo. Noi stiamo bene, veniamo da due vittoria e dobbiamo tentare di alimentare questa serie. Ogni anno è una storia differente. Loro hanno cambiato allenatore, ma conosciamo qualità e doti dell'Empoli, sappiamo che insidie ci sono sul loro campo e bisogna farsi trovare pronti. Recuperare non è semplice, abbiamo preparato questa gara con un solo allenamento. Dobbiamo essere bravi mentalmente. E sfruttare giocatori freschi e lucidi, che non hanno giocato la gara precedente. Tutti partecipi e coinvolti per sfruttare ogni occasione. Sono fiducioso, stiamo migliorando, sono certo che chi giocherà farà la prestazione".

Le vittorie ci fanno lavorare sereni

"Volevamo queste vittorie, ci fanno lavorare sereni - commenta Italiano - ci danno autostima per credere nel lavoro che si fa. E abbiamo fatto felice il presidente che voleva una partenza positiva, so che è contento di quanto fatto. In questo periodo siamo la squadra che giocherà di più, in Italia, bisogna essere bravi, tutti uniti per dare soddisfazione a presidente e tifosi. Abbiamo qualche acciacco, qualcuno che può faticare a recuperare ma manca ancora tempo prima della partita. Abbiamo tanti giocatori di qualità e ci faremo trovare pronti. I gol? Sono contento, in zona gol bisogna partecipare in molti. Gli attaccanti hanno l'obbligo ci segnare, ma anche centrocampisti e difensori devono sostenerli. Abbiamo mandato molti giocatori in rete in poche partite, questo è quel che vogliamo e ricerchiamo", ha concluso Italiano.