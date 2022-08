Fiorentina, Italiano: "Sofferta e meritata, grazie pure a Terracciano"

ENSCHEDE - Vincenzo Italiano ha commentato il passaggio alla fase a gironi di Conference League maturato sul campo degli olandesi del Twente (0-0), dopo il 2-1 dell'andata del Franchi. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Missione compiuta dopo tanta sofferenza, ma anche tanta battaglia e con follia contro una delle squadre più forti del sorteggio. L'anno scorso abbiamo lottato per essere qui, oggi abbiamo fatto altrettanto, regaliamo ai nostri tifosi una qualificazione ai gironi che tutti aspettavano. E' stata una partita sofferta, ma dove abbiamo pure proposto cose interessanti, sbagliando pure tanti gol, qualcuno clamoroso. Penso che la qualificazione sia meritata. Non aver subìto gol e aver fatto questa partita in una bolgia è un grande merito dei ragazzi. Se Terracciano non fa quella parata andiamo ai supplementari in inferiorità numerica. Ci sarebbe da dirgli qualcosina anche a Igor. In attacco dobbiamo essere più concreti, è un difetto che dobbiamo cercare di migliorare".

Italiano: "Nico Gonzalez è una garanzia. Jovic va recuperato"

"Milenkovic e Maleh hanno sempre giocato perché Niko è una garanzia e Youssef lo abbiamo gestito nelle rotazioni. Sto cercando di gestire tutti e aumentare il minutaggio, coinvolgere tutti è bello perché ognuno sa che può dare il proprio contributo. Terracciano o Gollini? Avremo tante partite, ci può stare che uno giochi in campionato e l'altro in coppa, è un'ipotesi percorribile. In rosa abbiamo tanti giocatori ai quali basta poco per diventare di alto livello, so di avere a disposizione gente di qualità e per quello cerco di ruotarli tutti. Jovic? va recuperato sotto la continuità e l’aspetto fisico. Io so che ho a disposizione gente di qualità e che da tutto".