Italiano avverte la Fiorentina: "La Juve non è solo Vlahovic"

FIRENZE - "Passiamo dal non esserci goduti la straordinaria prestazione col Napoli all'archiviare delusione e amarezza dopo la gara con l'Udinese. Serve avere equilibrio, senza esaltarsi o deprimersi. Analizziamo quanto fatto di positivo e negativo e reagiamo a una sconfitta che non meritavamo". Lo ha dichiarato il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, in vista della gara con la Juventus: "A Udine - prosegue il tecnico viola - avremmo potuto pareggiare, con un po' di lucidità, concretezza e voglia in più. Nico Gonzalez? Ha un problema al tallone, si è allenato oggi e speriamo che il piede abbia risposto bene. Purtroppo è un fastidio che non si riesce a eliminare del tutto al momento, vediamo stasera e domani come si sentirà, però sono dieci giorni che non si allena con la squadra e mi auguro che guarisca al 100%". Poi Italiano si sofferma sulla rosa: "Perdiamo Nastasic, ma Ranieri torna in piena corsa per mostrare il proprio valore: lo scorso anno ha fatto esperienza a Salerno, guadagnandosi questa possibilità. Abbiamo deciso di trattenere Kouame che in ritiro e in questa prima parte di stagione si è rivelato un professionista serio, dimostrando di esserci utile. Benassi rimarrà fuori dalla lista dei 25, rimane anche Zurkowski. Siamo questi, cercheremo di fare del nostro meglio". Analisi anche sugli impegni ravvicinati: "Ci sono alcuni elementi che non possono fare tutte queste partite ravvicinate. Uno di questi è Jovic, che col Napoli ha giocato e fino al 96'. Non avrebbe retto anche Udine e poi la Juve, ma penso che domani possa dare il suo contributo, arriva fresco e lucido, l'abbiamo tenuto apposta a riposo". Infine, focus sui prossimi avversari: "La Juventus non è solo le palle inattive di Vlahovic, bisogna pensare a metterli in difficoltà in entrambe le fasi. Sappiamo quanto sia importante per Firenze la gara di domani, ma anche per la classifica, per noi stessi. Ci sono tutte le motivazioni per fare una grande prestazione", ha concluso Italiano.