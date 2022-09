Fiorentina, Italiano: "Spiace non aver vinto, Amrabat è cresciuto molto"

FIRENZE - Dopo il pari per 1-1 al Franchi contro la Juventus, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: "C'è rammarico per non aver vinto, rimane la prestazione. Giocando così ci toglieremo soddisfazione in stagione. I ragazzi hanno dato l'anima nonostante un gran caldo e hanno fatto un'ottima gara come col Napoli. Stiamo lasciando qualche punto per strada e speriamo di riprendercelo più avanti. Jovic? Gli attaccanti anche se non segbano o non fanno grandi prestazioni, possono essere utili con una giocata o un rigore. Lo aspettiamo ma deve continuare l'atteggiamento di un campione che vuole ritrovarsi. Peccato, perché poteva essere il rigore che ci dava i tre punti". Sulla catena di destra rinnovata: "Dodò erano 8 mesi che non giocava una partita ufficiale ed è arrivato a pezzi sul piano fisico e mentale. Sono contento che abbia riattivato tutto questo e su quella fascia Kouamé si sta guadagnando il posto da titolare. Abbiamo Barak che, essendo mancino può giocare a destra. I ragazzi si stanno adattando e ne trae giovamento tutta la manovra". Sulla crescita di Amrabat e i problemi fisici di Nico Gonzalez: "Amrabat ha avuto crescita incredibile. All'inizio dell'anno scorso non pensava di poter giocare lì, invece sta capendo sempre più quel ruolo. Tampona, organizza il gioco e oggi per poco non trova il tiro della domenica. Sono contento di quello che sta dando alla squadra e di come ha cambiato la sua mentalità. Ormai non vuole più uscire dalla zona centrale. Nico Gonzalez sta male e ne approfitto del famoso turnover da folle che fa Italiano: spesso i cambi sono forzati. Abbiamo perso lui per un problema a un tallone, si è allenato solo ieri e speriamodi recuperarlo per le prossime gare. Sicuramente è una grossa perdita perchè ha caratteristiche diverse dagli altri".