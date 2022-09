Fiorentina, Italiano post Bologna: "Perdere così è da matti. Dodo? Infortunio serio"

FIRENZE - Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha commentato il ko del Dall'Ara contro il Bologna (2-1) a Dazn. Ecco le sue parole nel dettaglio: "Non si può sempre essere arrembanti. Il primo tempo è stato equilibrato, nel secondo l'abbiamo sbloccata e non pensavo poi di perderla, ma abbiamo sbagliato sui due gol del Bologna. Dispiace e non voglio commentare gli episodi dubbi, sennò dovremo parlare anche degli altri da inizio gara. Non è stata una partita brillante e, se vai in vantaggio, non si può perdere. La responsabilità è nostra e, sui due gol, soprattutto mia. Penso solo alla mia squadra: perdere così è da matti e il primo matto sono io. Non parlo di altre cose".