Fiorentina, Dodo out fino a metà ottobre

FIRENZE - Un mese abbondante di stop: ieri gli esami di Dodo hanno emesso il verdetto, l'infortunio al gemello mediale contro il Bologna è una lesione di grado moderato. A occhio e croce quindi il suo rientro non è atteso prima della metà di ottobre. A questo punto contro il Basaksehir Italiano dovrà fare i conti con gli indisponibili, al momento di stilare la formazione: già a Bologna, oltre Castrovilli, erano out Milenkovic, Gonzalez, Duncan e Zurkowski. Il primo è ancora out, il secondo è alle prese con una tallonite e Italiano spera di recuperare almeno Duncan che ieri si è comunque allenato in gruppo. E c'è da monitorare Sottil, che invece nell'ultima seduta ha svolto un lavoro personalizzato. Per il prossimo match, quindi, si può ipotizzare una formazione che rivedrà Gollini tra i pali; Venuti al posto di Dodo, Biraghi sull'altra corsia e al centro Quarta e Igor. In avanti Cabral, con le candidature di Ikone e Saponara per le fasce. In mezzo si va verso la conferma di Amrabat e Barak più uno tra Bonaventura e Maleh.