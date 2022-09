Fiorentina, sei italiani in scadenza

FIRENZE - Rocco Commisso ha puntato molto sugli italiani: il magnate americano del resto non ha mai dimenticato le proprie radici. E nella sua avventura la Fiorentina ha puntato più di altre squadre sugli italiani, non solo in prima squadra ma anche nel settore giovanile. Se la prima squadra è la quinta in Serie A per presenza italiana, in vista del mercato non ci sarà solamente da individuare nuovi eventuali innesti, ma iniziare a ragionare sui contratti in scadenza. E proprio gli italiani rappresentano una buona parte dei giocatori il cui accordo termina a giugno: Terracciano, Venuti, Bonaventura, Saponara e Cerofolini, ai quali si aggiunge Gollini che è in prestito. La Fiorentina ha già comunque iniziato a intavolare i discorsi, per non arrivare a fine campionato con i tempi corti. Si spera di chiudere a breve con Venuti e Terracciano, mentre per Saponara e Bonaventura l'impressione è che ne parlerà a maggio.