Fiorentina, Terracciano scala le gerarchie

FIRENZE - Pietro Terracciano domenica sarà tra i pali della Fiorentina, nonostante Bergamo sia la "casa" calcistica di Gollini (che è tuttora di proprietà dell'Atalanta). Questo perchè Terracciano ha scavalcato il collega nelle gerarchie, così come era successo anche con Dragowski. Anche se chiaramente l'alternanza resta aperta e percorribile, ma a questo punto sembra che a Terracciano tocchi il campionato e a Gollini la coppa. Anche se naturalmente le uniche certezze arriveranno con le scelte di Italiano in ogni singola partita. Per risalire in classifica serve anche non prender gol: Terracciano è pronto alla sfida, anche perchè all'orizzonte c'è la volontà di prolungare un contratto in scadenza a giugno 2023.