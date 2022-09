Fiorentina, Milenkovic si riprende la difesa

FIRENZE - Abbondanza di scelte, nel reparto difensivo, per il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano. Sì perché contro l'Atalanta la retroguardia viola sarà al gran completo, costringendo così l'allenatore a tenere in panchina uno tra Quarta, Igor e Milenkovic. Non quest'ultimo, che ha fatto di tutto per rientrare dall'infortunio all'adduttore riportato contro la Juve e che lo ha tenuto out per 4 gare. E non solo, ovviamente, viste le sue indiscusse qualità di leadership e marcatura alle quali si aggiungono i numeri crudi di una Fiorentina che con il serbo in campo ha subìto 0,66 gol a partita, mentre senza di lui il dato sale a 1,44. E così Italiano può sorridere, visto che il rientro in gruppo di Milenkovic (martedì) lascia immaginare la sua presenza a Bergamo. Accanto a lui uno tra Igor e Quarta, entrambi in lizza per quella restante maglia da titolare: il primo contro il Verona era assente per squalificia, il secondo proprio contro l'Hellas ha sfoderato una prestazione super. Italiano sa di poter contare anche su di lui.