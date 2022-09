Fiorentina, Italiano: "Milenkovic non al top. Sottil e Gonzalez da valutare"

FIRENZE - Vincenzo Italiano , tecnico della Fiorentina , ha parlato all'antivigilia della sfida in casa dell' Atalanta . Le sue parole: "Quando mancano i nazionali ci sono sempre dei problemi e in questi due giorni dobbiamo approfondire e verificare un pò con tutti. Abbiamo recuperato parzialmente Milenkovic, ma abbiamo ancora qualche problema, vediamo domani e quanti saranno tra i convocati. A Bergamo ci aspetta una partita difficile, contro una delle squadre più in forma ma sono fiducioso perché la vittoria sul Verona ci ha fatto lavorare serenamente".

Italiano: "Gasperini grandioso, giocatori forti e con autostima. L'Atalanta merita il primato"

"Io non mi sono mai dimenticato dell'Atalanta per le zone alte, ha un allenatore grandioso, giocatori forti con autostima. Sta alternando atteggiamenti uguali all'anno scorso con strategie diverse a seconda dell'avversario che incontra. Lo scorso anno sono state tutte partite equilibrate, dove abbiamo vinto noi. La voglia di portare a casa il risultato ci ha sempre premiato".

Italiano: "Più coraggiosi in trasferta e concreti davanti. Nulla è perduto, mancano ancora tante partite"

"Manca la vittoria in trasferta? Anche lontano dal Franchi, dobbiamo essere coraggiosi, lo scorso anno avevamo questa caratteristica qua: dobbiamo accelerare e mostrare lo stesso spirito che abbiamo in casa. Dobbiamo far vedere la stessa identità e intraprendenza. Serve migliorare sotto l'aspetto dell'atteggiamento e migliorare negli ultimi metri d'attacco. Nulla è perduto, abbiamo solo tre punti in meno rispetto all'anno scorso".

Italiano: "Jovic? E' un attaccante di razza. Dobbiamo fargli tornare il sorriso"

"Io penso che Jovic sia un attaccante di razza: ha solo 24 anni e quindi anche ampi margini di miglioramento. L'unica cosa che deve migliorare è la sua voglia di essere decisivo. Dobbiamo fargli ritornare il sorriso e soprattutto mettere i nostri attaccanti nelle condizioni migliori".

Italiano: "Sottil in bilico, Gonzalez da valutare. Squadra poco verticale? Possiamo migliorare"

"Abbiamo ancora due allenamenti per recuperare alcune situazioni in bilico, tra cui quella di Sottil. Nico non ha mai giocato, mentre Amrabat ritorna oggi. Dovremo fargli alzare l'intensità ma quando la Nazionale chiama le società non possono intervenire. Adesso vediamo Gonzalez come sta. Squadra poco verticale? Si può sempre migliorare sotto i punti di vista. La squadra è prima in tante cose nella manovra offensiva, ma dobbiamo migliorare come nell'attacco dei 16 metri finali. Capisco quello che dice il presidente, vuole vincere sempre come voglio vincere io".

Italiano: "Kouame? Può fare la prima punta. Gollini? Sta cercando di recuperare per essere al top"

"Kouame può fare la prima punta perché ha caratteristiche che gli consentono di farlo: è diverso da Cabral e Jovic. Cercheremo di aumentare le sue percentuali di realizzazione. Lui nasce come punta centrale, poi io l'ho adattato anche come punta esterna. Gollini? Ha lavorato a parte la settimana scorsa e sta pian piano tornando a regime: conosce bene l'avversario e so che anche lui ci tiene a questa partita. Da qui a domenica sarà al 100%".