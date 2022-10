Fiorentina, Italiano: "Lo spirito mi è piaciuto, ci manca qualità e cattiveria"

BERGAMO - La Fiorentina esce sconfitta dal Gewiss Stadium. L'Atalanta si è imposta con la rete di Lookman. Al termine del match, è intervenuto il tecnico dei viola, Vincenzo Italiano, ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole: "Abbiamo avuto situazioni importanti per far gol, la Fiorentina ha fatto una partita da squadra. La prestazione oggi è stata ottima, dobbiamo continuare e non perdere fiducia. Non era facile venire a Bergamo e fare questa prestazione. Ci manca sempre il guizzo, la qualità e la cattiveria. Continuiamo ad avere tanti presupposti per fare bene, venire qua e creare cosi tanto non è facile. Nel secondo tempo con Saponara, Ikone e Jovic potevamo benissimo fare un gol. Dobbiamo migliorare l'aspetto mentale. Negli ultimi 15 minuti c'erano tutti gli attaccanti in campo, abbiamo cercato in tutti i modi di pareggiarla. Sono comunque fiducioso, ho visto ua squadra diversa. Abbiamo portato in avanti Barak, Saponara, Ikone e Bonaventura nel primo tempo, nella ripresa siamo andati con gli attaccanti di posizione. Abbiamo calciato e creato, è una costante che non abbiamo ottenuto un risultato. Lo spirito però mi è piaciuto". Sul tour de force del prossimo mese e mezzo: "Mi aspetto punti e risultati. La Fiorentina dovunque va cerca di vincere le paritte senza speculare. Siamo venuti qua cercando con la giusta mentalità. Adesso in campionato siamo in ritardo, cercheremo di fare meglio dalle prossime gare. Dobbiamo anche mettere a posto il girone di Conference andando a fare risultato in Scozia".