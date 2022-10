Fiorentina, Nardella condanna i cori razzisti: "Solidarietà a Commisso"

FIRENZE - Rabbia e delusione per la Fiorentina dopo il ko contro l'Atalanta e i cori discriminatori cantati dalla tifoseria bergamasca all'indirizzo del presidente del club viola, Rocco Commisso. Dopo la dura condanna per tali episodi da parte del direttore generale della Viola, Joe Barone, sono arrivate anche le parole di solidarietà del sindaco di Firenze, Dario Nardella: "Trovo grave che una giornata di sport sia stata rovinata da certi cori razzisti. E stavolta non si tratta neanche di tifosi isolati, ciò è ancor più grave. Mi sento di esprimere piena solidarietà a Rocco Commisso e una dura condanna nei confronti dei responsabili di queste inqualificabili offese razziste".