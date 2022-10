Fiorentina, Italiano: "Contro gli Hearts nuove soluzioni. Nico c'è, Barak out"

EDIMBURGO - Alla vigilia del match di Conference League contro gli scozzesi degli Hearts, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole: "Partita importante perché dobbiamo iniziare a vincere nel girone, dobbiamo essere più spavaldi e cercare di proporre qualcosa di diverso. Davanti dobbiamo essere più incisivi e cattivi. Vogliamo ottenere un risultato pieno, domani ci proveremo perché la classifica ci chiede questo. Questo stadio è spettacolare, ti porta a giocare e a divertirti, a fare quello che ora non ci sta riuscendo, ovvero incidere negli ultimi venti metri. La formazione? Domani vediamo, gli Hearts hanno sistema e atteggiamento diversi dall'Atalanta, troveremo nuove soluzioni". Su Nico Gonzalez: "Nico sta bene, è a disposizione. Non gioca da tantissime partite, nell'ultima mezz'ora però sono convinto che può darci quel qualcosa in più". Su Jovic: "Dopo Bergamo ho visto segnali diversi da chi è subentrato, tra questi Jovic. Poteva fare gol, gliel'ho anche detto. È un ragazzo che ha bisogno di fiducia da parte di tutti. L'ho visto bene anche negli allenamenti. Sappiamo di dover migliorare nel reparto avanzato. Mi auguro che Jovic ritrovi l'autostima che può trovare anche con un gol sporco, speriamo riesca a trovare la scintilla giusta". Sugli indisponibili: "Non abbiamo Ikone, Sottil e Barak. Terzic terzino destro? Contro l'Atalanta servivano le sue caratteristiche, anche fuori ruolo e penso che abbia fatto bene. Sulla destra comunque recupero Dodo, piano piano anche Milenkovic e Gonzalez e tutto tornerà a posto".