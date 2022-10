Fiorentina, Italiano: "Lazio più forte, ma lo 0-4 è bugiardo. Ci prendiamo i fischi"

FIRENZE - "Siamo partiti bene anche oggi, sinceramente non mi sono piaciuti solo gli ultimi 10', ma penso che la squadra abbi creato tantissimo, potevamo segnare tre gol nei primi dieci minuti". Lo ha dichiarato a Sky il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, dopo la gara con la Lazio: "Loro hanno dimostrato di essere più forti, noi paghiamo la poca concretezza, abbiamo fatto quel che dovevamo ma il risultato parla di uno 0-4 bugiardissimo. Pensavo che uscire dalle partite fosse un problema dimenticato ma è tornato. Mi fa arrabbiare molto, non si può perdere così. Brava la Lazio, noi meno bravi. In attacco manca incisività, la stoccata che può indirizzare le gare, come successo in Scozia. La Lazio è la bestia nera, rispetto all'anno scorso abbiamo cambiato qualche situazione, pensavo di aver trovato la soluzione, ma stiamo parlando di uno 0-4: complimenti agli avversari che a lungo hanno subìto il nostro gioco ma tornano a casa dopo aver segnato quattro gol. La scorsa vittoria ci aveva portato in dote una prima frazione fantastica dei ragazzi: vincere dà entusiasmo, mentre perdere così non aiuta a lavorare sereni. I cambi? L'allenatore li azzecca quando chi entra lo fa con la voglia di incidere. Non penso che non abbiamo avuto il giusto entusiasmo, ma è chiaro che quando subentrano cinque giocatori più freschi l'inerzia dovrebbe cambiare, non siamo riusciti a ribaltare la gara, anche se Gonzalez la poteva riaprire e poi abbiamo avuto altre occasioni per segnare. Non riusciamo a dare quel qualcosa in più con le sostituzioni. Oggi per noi era un importante crocevia, volevamo dare continuità alla Conference. Se tiri 25 volte in porta un allenatore non può stravolgere tutto, non segniamo e perdiamo, non far gol è un male enorme per una squadra. Ci prendiamo fischi e delusione del pubblico, lo scorso anno avevamo creato un enorme entusiasmo e uscire tra i fischi lascia un enorme amaro, per tutti noi è una sconfitta", ha concluso Italiano.