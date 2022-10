Fiorentina, Italiano: "Sottil ancora out. Quarta si è rotto il naso ma ci sarà"

FIRENZE - Alla vigilia del match contro gli Hearts of Midlothian al Franchi, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole: "Siamo qui ancora una volta ad essere chiamati a reagire all'ennesimo brutto risultato. Scenderemo in campo per confermare quello che di positivo abbiamo fatto vedere a Bergamo, all'andata con gli Hearts e con la Lazio, risultato a parte. In Europa non ci sono mai partite semplici. Se approcciamo la partita come fatto all'andata allora potremo avere soddisfazioni. Nel primo tempo ci abbiamo messo qualità. Mi aspetto una squadra matura e che vuole reagire. La Lazio può battere chiunque, va dato merito a un avversario che subisce ma vince 4-0. Chi perde deve spiegare ed è quello che stiamo facendo". Continua Italiano: "Le prestazioni sono sempre di livello, la Fiorentina ovunque va gioca, poi non vince per demeriti clamorosi negli ultimi metri. Competizioni come la Conference League ti danno di più, ti fanno crescere come consapevolezza, ti fanno diventare più bravo. Anche domani potremo far bene, bisogna battere forte sulle cose positive".