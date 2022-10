Fiorentina, la Fiesole in sciopero per 25': svelato il motivo

FIRENZE - L'inizio del match della Fiorentina contro gli Hearts al Franchi nella quarta giornata di Conference League è stato caratterizzato dalla protesta della curva Fiesole. Gli ultras viola hanno deciso di scioperare per 25 minuti. Il motivo? Il Daspo in arrivo per alcuni tifosi viola per "adunata sediziosa".

Fiorentina, il comunicato della Curva Fiesole

"In queste ore stanno arrivando numerosi avvii di procedimento al Daspo per adunata silenziosa. Ad ora i ragazzi colpiti sono 25 e per altrettanti minuti della partita la Curva Fiesole starà in silenzio per rispetto. Inoltre non verranno attaccati gli striscioni per tutta la durata della partita".