Fiorentina, Italiano: "Finalmente concretezza e gol. Gonzalez è il rigorista"

FIRENZE - La Fiorentina strapazza gli Hearts al Franchi con un pokerissimo (5-1). Ecco le parole del tecnico viola, Vincenzo Italiano , al termine del match: "Una bella serata che ci è servita per il morale. Abbiamo giocato d'orgoglio, approcciando in maniera feroce e riuscendo a segnare subito. Finalmente abbiamo ritrovato quel cinismo, quella concretezza che ti fa vincere le partite. Abbiamo anche gestito bene la gara, portando a casa una bella vittoria e tre punti troppo importanti". Continua Italiano : "Abbiamo concesso tre tiri: un palo, un gol e un quasi gol a centrocampo. Serve continuità di prestazioni e risultati, una sola partita non basta per farti dire certe cose. Dobbiamo iniziare ad essere costanti nel nostro percorso, c'è da iniziare già a Lecce. Sarà una gara difficile, una partita da preparare bene in pochi giorni. In campionato dobbiamo recuperare".

"Cabral? Non abbandoniamo neanche mezzo giocatore sul percorso"

"Siamo in tanti, in avanti dobbiamo cercare soluzioni cercando di premiare chi in questo momento può dare concretezza in termini di gol. Nessuno è abbandonato, non lo è mai. Stasera Cabral è subentrato. Si va avanti cercando di non abbandonare neanche mezzo giocatore sul percorso".

"Contento per aver ritrovato Gonzalez, il rigorista è lui"

"Se togliete 4-5 giocatori importanti è certo che ogni squadra vada in difficoltà. Sono contento per Nico, torniamo ad avere tutti a disposizione. Adesso va riportato in condizione. In questo momento il rigorista è lui ed è giusto continuare su questa gerarchia. Abbiamo sbagliato troppi rigori e non va bene. Tira lui perchè ad ora è freddo e non si fa condizionare. Terzic, Milenkovic e Jovic? Hanno fatto tutti e tre bene. Luka ha segnato su corner ed è un bene tornare a segnare su palla inattiva. Ringrazio Terzic per la disponibilità per aver ricoperto una zona di campo non sua. Milenkovic ha bisogno di ritrovare ritmo e condizione".