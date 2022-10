Italiano avverte: "Fiorentina, occhio al Lecce. Ha entusiasmo e grande ritmo"

FIRENZE - "La vittoria di giovedì contro gli Hearts in Conference League ci serviva e adesso dobbiamo sfruttare quello che ci lascia in termini di tante situazioni positive. Mi auguro che i ragazzi reagiscano in campionato come hanno fatto in coppa e cercare di iniziare a correre anche in Serie A". Così l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, ai media ufficiali del club viola, alla vigilia della sfida in Puglia contro il Lecce dove i gigliati vanno in cerca di un risultato positivo per iniziare e migliorare la propria classifica in campionato. "Dobbiamo alzare ritmo e qualità tornando a gestire bene le partite nei novanta minuti, essendo molto più attenti e avere quel furore che serve a tutte squadre, in particolare lontano dalle mura amiche - ha aggiunto il tecnico dei gigliati -. Le palle inattive sono importantissime, possono servire a sbloccare partite chiuse. In tante occasioni abbiamo subito questo aspetto, mentre giovedì ci siamo andati in vantaggio: era l'ora". Poi, sulla sfida contro il Lecce allenato dal fiorentino Baroni: "Sarà una partita difficile. Sono rapidi e bravi davanti, dal punto di vista difensivo si dovrà stare attenti. Il Lecce va forte, è una squadra pericolosa perché ha entusiasmo e grande ritmo in casa. Dobbiamo affrontarla con concentrazione e con voglia di ripartire ed accelerare anche in campionato". Infine, sull'ultimo tour de force che attende la Fiorentina prima della sosta del campionato per il Mondiale in Qatar: "Manca un mese alla pausa per i Mondiali, abbiamo otto partite da affrontare con grande spirito e sacrificio. Tra Conference e campionato dobbiamo spingere e fare punti: se giochi bene e fai le cose come si deve, i risultati li ottieni".