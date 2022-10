Fiorentina, Italiano: "Voglio lo stesso atteggiamento della ripresa di Lecce"

FIRENZE - Alla vigilia del match contro l'Inter, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato così ai canali ufficiali del club: "La Fiorentina deve ripartire dal secondo tempo di Lecce. C'è stata una buona reazione dopo quello che non si era visto nel primo tempo. Abbiamo ripreso la partita pareggiando e creando i presupposti per provare a vincerla. Dobbiamo ripartire da questo atteggiamento. Dobbiamo avere una mentalità diversa in vista di questo rush finale con tante partite ravvicinate. Ci serve una vittoria per ripartire e muovere la classifica". Sul prossimo avversario: "L'Inter? Sarà una sfida molto difficile. L'Inter è una squadra di altissimo livello che è riuscita a ripartire dopo un periodo di difficoltà. Hanno fisicità, tecnica e qualità, una delle favorite per le prime posizioni. Noi giochiamo in casa e lì riusciamo sempre a mettere in mostra grandi prestazioni. Sarà molto importante la spinta del nostro pubblico." Per concludere, sulle difficoltà palesate dalla squadra in questo inizio di stagione: "Potevamo fare più punti. Talvolta eravamo superiori agli avversari ma abbiamo fallito qualche occasione di troppo. Ovviamente c'è sempre da crescere e migliorare. Vogliamo invertire la rotta e tornare a vincere".