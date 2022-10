Italiano è una furia con l'arbitro: "Non so nemmeno cosa dire"

FIRENZE - "Nemmeno so cosa dire, penso all'ennesimo dubbio su un gol subìto, c'è un mezzo fallo a favore nostro. E' l'ennesima partita persa a 10 secondi dalla fine che perdiamo". Lo ha dichiarato l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ai microfoni di Sky dopo la gara con l'Inter. Sul banco degli imputati Italiano mette un ennesimo episodio dubbio: "C'è un enorme dispiacere, era come averla vinta aver ribaltato la partita nel 3-3. Era un premio per i ragazzi questi pareggio. Siamo dispiaciuti, rammaricati, perdiamo una partita, secondo me non meritando, andiamo avanti. Dzeko ha fatto fallo su Milenkovic, Nikola prende posizione, gli tira anche la maglia Dzeko e non l'avevo neanche visto. Non è il primo fallo dubbio che ci costa punti, però ne prendiamo atto e andiamo avanti. Subiamo troppi gol su palla nostra - prosegue l'allenatore della Fiorentina - a perdere le partite ci mettiamo del nostro. E' positivo che tutti gli attaccanti abbiano segnato, ma in difesa perdiamo lucidità. Ci esaltiamo con le grandi, caliamo ci concentrazione con le altre. Anche oggi meritavamo qualcosa di più, ogni palla persa concediamo azioni pericolose. Oggi era necessario giocare con un attaccante in più. I ragazzi li ho visti abbattuti, ma sanno di poterne uscire. L'esultanza di Jovic? Credo che per un attaccante non segnare sia il male peggiore, Luka è sensibile, quando è arrivato voleva spaccare il mondo, ora sta migliorano, mi auguro che questi gol, il suo come quello di Cabral, possano dare linfa. L'Europa ti dà tanto, giochi con squadre di elevatissima intensità, però si perdono anche allenamenti e fatichi a recuperare", ha concluso Italiano.