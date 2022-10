Fiorentina, Italiano: "Nico Gonzalez non ci sarà. Basaksehir? Banco di prova"

FIRENZE - Giornata di vigilia in casa Fiorentina: domani infatti la Viola è attesa dalla sfida di Conference League in programma al Franchi, contro il Basaksehir, squadra turca che all'andata sconfisse i toscani per 3-0. "Dobbiamo cercare di vincere la partita e mettere più in difficoltà i nostri avversari rispetto all'andata. E' una gara tosta contro una squadra che gioca bene a calcio, quindi dobbiamo concentrarci per ottenere la vittoria, poi penseremo alla classifica del girone". Parole e musica di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, alla vigilia della gara casalinga di Conference League contro i turchi del Basaksehir, dove mancherà Nico Gonzalez: "Non se la sente di scendere in campo perchè non è al 100%. Ha accusato un dolore che non lo fa star bene e quindi non sarà della partita. L'Istanbul Basaksehir è una squadra di valore, è brava in fase difensiva, visto che non ha ancora subito gol, dovremo essere bravi a scardinare la loro difesa e mettere a nudo i loro punti deboli".