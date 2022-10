Fiorentina, Italiano: "Contento per la reazione. Jovic? Ci sta ripagando con i gol"

FIRENZE - La Fiorentina grazie alla doppietta di Jovic, supera in rimonta il Basaksehir (2-1) nella quinta giornata del gruppo A di Conference League e vola in classifica a quota 10 punti a pari merito proprio con i turchi, rimanendo però dietro per via della differenza reti. Queste le parole del tecnico dei viola Vincenzo Italiano, ai microfoni di Sky Sport: "Anche stasera i ragazzi hanno confermato di avere questa capacità di reagire ai risultati negativi. Hanno questa forza e l'hanno confermata. Nonostante un gol regalato abbiamo reagito. Potevamo fare più gol ma siamo contenti. La doppietta di Jovic? Non era facile dopo molto tempo senza giocare. Sapevamo di doverlo aspettare. Ora ci sta ripagando con i gol, ma può crescere e segnare di più. Luka è un ragazzo sensibile, non credo che l'esulatanza contro l'Inter sia stata polemica. Quanto vale questa vittoria? Sappiamo di aver steccato qualche partita, soprattutto in campionato. Si sono alzate le aspettative. In condizioni di serenità possiamo regalare al pubblico cose diverse. Abbiamo avuto sfortuna in diverse partite e sbagliato dei gol incredibili. Vogliamo il pubblico al nostro fianco e cercheremo di riportare il giusto entusiasmo".