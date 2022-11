Fiorentina, i convocati per il Riga: non c'è Amrabat. Ecco il motivo

FIRENZE - La Fiorentina, tramite i propri canali ufficiali, ha comunicato la lista dei convocati per la trasferta in Lettonia contro il Riga valevole per l'ultima giornata della fase a gironi della Conference League. Oltre a Sottil e Nico Gonzalez non sarà disponibile Amrabat per problemi alla schiena accusati in questi giorni. Le condizioni del centrocampista marocchino non destano comunque particolari preoccupazioni.