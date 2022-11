Riga-Fiorentina 0-3: tabellino, statistiche e marcatori

RIGA - Bel tris esterno della Fiorentina di Vincenzo Italiano, che con le reti di Barak, Cabral e Saponara nel primo tempo, supera nell'ultima giornata di Conference League il Riga per (3-0). Vittoria che però non basta per aggiudicarsi il primo posto nel girone. Viola agli spareggi contro una delle terze di Europa League.