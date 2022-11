Fiorentina, Italiano: "Torniamo carichi per il campionato. Felice per Bianco e Distefano"

RIGA - La Fiorentina vince in Lettonia contro il Riga nell'ultima giornata di Conference League, ma non riesce ad aggiudicarsi il primo posto per via della differenza reti col Basaksehir negli scontri diretti e sarà costretta a disputare gli spareggi contro una delle terze di Europa League. Ecco le parole dell'allenatore della Viola, Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky: "Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, cercando di mettere un po' di pepe al Basaksehir che però ha vinto. Volevamo partire forte, e siamo partiti bene. Nel primo tempo abbiamo creato molto e non abbiamo conceso nulla. Nel secondo tempo invece, ci siamo abbassati e loro qualcosa hanno creato. Davanti stiamo cercando di muoverci un po' di più rispetto al solito, creando più occasioni con il trequartista. Barak aveva messo una grande palla per Jovic nel secondo tempo. Le vittorie ti fanno lavorare serenamente. Oggi volevamo questo per preparare al meglio le prossime sfide, adesso in campionato abbiamo obbligo di mettere punti in cascina. Sono contento della ripresa fatta dai ragazzi come Bianco, Distefano... Anche Zurkowski".