Fiorentina, Italiano: "Superato un periodo non bello. Gonzalez torna nel 2023"

FIRENZE - Festeggia la Fiorentina al Franchi, contro la Salernitana è arrivata la terza vittoria consecutiva in campionato. Queste le parole di Vincenzo Italiano, allenatore dei viola, nel post-gara: "Nel mio urlo a fine partita c'è tutta la soddisfazione per aver superato un periodo non bello. I ragazzi erano sempre a testa bassa e perdere alcune partite in un certo modo non ha aiutato. Oggi invece volevano portare a casa la vittoria e l'hanno fatto. Ci tenevamo a tornare a vincere davanti ai nostri tifosi". "Il nostro cambio di rendimento? Ha inciso il lavoro che facciamo in settimana, di campo, tecnico-tattico e strategico - continua Italiano. Abbiamo messo quel pizzico di voglia sia in Conference che in campionato, proponendo un calcio più verticale. Sono contento per aver superato un periodo non bello che non ci ha permesso di vivere bene". Su Jovic: "I ragazzi stavano soffrendo per un periodo in cui fai prestazioni e non vinci. La reazione dei ragazzi ai gol segnati è di chi ci tiene a venire fuori da questo momento. Tutti hanno voglia di rimediare quel periodo, ma non dobbiamo fermarci, guai ad abbassare la guardia. Domenica giocheremo contro un Milan stellare e cercheremo di chiudere nel migliore dei modi. Bene i tre punti, ma testa a domenica". Per concludere, su Gonzalez: "Penso che Gonzalez si rivedrà nel 2023. Mancano tre giorni a una partita importante e il ragazzo non è al 100% della condizione".