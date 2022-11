Fiorentina, Italiano: "Commisso è tornato in America felice. Del Milan temo tutto"

FIRENZE - Alla vigilia del match contro il Milan a San Siro, valevole per la quindicesima giornata di Serie A, è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: "Sono soddisfatto dei progressi della squadra, è stato un periodo non bello, molto difficile e complicato. C'è stata la giusta reazione dei ragazzi prima in Conference e poi in campionato. L'orgoglio e lo spirito delle ultime gare dovrà essere riproposto anche contro il Milan". "Dei rossoneri temo tutto. In casa il Milan si esprime in modo spettacolare. Noi abbiamo preparato la partita con la sovuta attenzione, sarà un bell'esame per tutti noi. Vogliamo concludere bene facendo una buona prestazione. Dobbiamo cercare di raccogliere punti" - aggiunge Italiano -. Su Castrovilli: "Ha iniziato a lavorare con i compagni anche se non a pieno regime. Arriva da un grave infortunio e non bisogna accelerare i tempi di recupero. Ha fatto tutto il necessario per ritrovare la condizione. Pian pianino recupereremo anche lui". Sulla sosta per il Mondiale: "Faremo due settimane di stop e poi riprenderemo con gli allenamenti e le amichevoli. Affrontare avversari è sempre un ottimo allenamento. Se seguirò il Mondiale? Sì, soprattutto i nostri calciatori. Farò attenzione a quella che sarà la crescita dei nostri ragazzi. La Coppa del Mondo è uno spettacolo e ce lo godremo. Dispiace ovviamente che non ci sia l'Italia". Per concludere, su Commisso: "Ha salutato il gruppo. Sono stati tre mesi intensi con lui presente. Penso che il presidente sia tornato in America felice sopo questa serie di vittorie".