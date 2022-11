Fiorentina, Italiano: "Ingiusto non portare punti a casa. Gonzalez? Come se fosse infortunato"

MILANO - Dopo cinque vittorie consecutive tra campionato e Conference League si ferma la Fiorentina. A San Siro il Milan vince 2-1 nel finale. Queste le parole di Vincenzo Italiano, allenatore dei viola, al termine della partita: "Nel primo tempo siamo stati più ordinati, abbiamo fatto molto meglio. Nel ripresa la partita si è aperta, ci sono state occasioni da una parte e dall'altra. Abbiamo avute occasioni nitide. C'è rammarico per i punti persi nel finale. Non portiamo a casa punti in una partita che meritavamo ampiamente. Siamo venuti qua con personalità cercando di non consegnare palloni al Milan. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato scelte e assistenza e non abbiamo chiuso la gara". "Dobbiamo crescere e maturare, non è la prima volta che ci capita di non raccogliere punti dopo certe prestazioni - continua Italiano -. Ci siamo allungati nel secondo tempo, qualcosa la dovevamo anche concedere. La partita era in bilico, poi un episodio te la fa perdere. Con il trequartista li davanti il nostro attaccante deve attaccare la profondità. Sto chiedendo questo ai miei attaccanti". Su Barak: "Nel primo tempo è stato molto pericoloso. Bonaventura ha dato forfait, pensava di potercela fare dopo una botta al costato. Dispiace perchè era in grandissima condizione. Barak lo ha sostituito egregiamente". Su Nico Gonzalez: "Un calciatore non è a disposizione non solo per problemi fisici. Se qualcuno non se la sente di giocare o mentalmente non c'è è da ritenersi infortunato". Sull'obiettivo per il prossimo anno: "In questi mesi affineremo tutto, ora siamo un'altra squadra come voglia e atteggiamento. Il nostro obiettivo sarà quello di preparare i playoff in Conference e cercare di risalire in campionato. Alla ripresa dobbiamo cercare di fare punti e rimontare qualche posizione in campionato. Europa? Il campionato è ancora lungo".