Fiorentina, fissate due amichevoli con Monaco e Lugano

FIRENZE - In casa Fiorentina si programma il percorso di avvicinamento alla ripresa del campionato. Nel mese di dicembre i viola avranno modo di affrontare due avversari di livello per testare le condizioni fisiche e atletiche del gruppo. In programma due amichevoli con i francesi del Monaco e gli svizzeri del Lugano. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club viola: "ACF Fiorentina comunica che completerà il suo percorso di avvicinamento alla ripresa del Campionato con altre due amichevoli di prestigio internazionale. Sabato 17 dicembre, alle ore 15:00, allo stadio Artemio Franchi di Firenze la Squadra Viola sfiderà l’AS Monaco. Mercoledì 21 dicembre, infine, alle ore 18:00, sempre allo stadio Franchi, la Fiorentina affronterà in amichevole l’FC Lugano".