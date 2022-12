Fiorentina, Igor confessa: "Italiano mi ha fatto diventare più professionista"

FIRENZE - Dagli alti e bassi nei primi due anni in maglia Fiorentina ad una continuità di rendimento che gli ha permesso di mostrare il suo reale valore in campo. Il difensore viola Igor ha trovato grande spazio con Vincenzo Italiano in panchina. Lo rivela lo stesso difensore brasiliano nel corso di un'intervista concessa al canale Twitch di Cronache di Spogliatoio: "Italiano mi ha cambiato nell'essere più professionista. Sapere sempre di poter migliorare nelle difficoltà. Ho imparato a capire come uscirne e come affrontarle. Io ero già qui da due anni ma avevo tanti alti e bassi, Italiano mi ha fatto giocare tanto e in questo modo ho potuto dimostraredi poter stare a questo livello. Io ho sempre lavorato anche sull'agilità - continua Igor -. Mi piace tanto lavorare sugli addominali e sulle gambe. L'alimentazione poi comanda tutto: se non ti alimenti bene fai fatica anche a recuperare". Igor ha anche elogiato il suo compagno di squadra in viola, Amrabat, grande protagonista con il suo Marocco arrivato in semifinale ai Mondiali di Qatar 2022: "Amrabat? Non l'ho sentito ma siamo tutti contenti per lui, sappiamo tutti che è un grandissimo calciatore e professionista. In Marocco saranno tutti felici, è difficile che vadano in finale ma hanno già battuto tante grandi nazionali come Belgio, Spagna e Portogallo. Speriamo lo possano fare anche contro la Francia".