Fiorentina, sei gol al Lugano. Castrovilli entra e segna, Barak fa doppietta

FIRENZE - Ultima amichevole prima della ripresa in campionato per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Al Franchi i viola hanno travolto 6-1 il Lugano. Dal 1' Gollini tra i pali con Milenkovic e Igor a formare la coppia di centrali difensivi. Dodo e Terzic completano la linea arretrata. Al via il giovane Amatucci (classe 2004) con Duncan a formare la mediana. Jovic unica punta supportata dietro da Ikone, Barak e Saponara. Indisponibili Bianco, Zurkowski (leggera lombalgia) e Amrabat (tornerà l'1 gennaio). Sblocca la gara Duncan, raddoppia Ikone che deve solo appoggiare in rete il suggerimento perfetto di Amatucci. Il Lugano accorcia le distanze in contropiede sfruttando un brutto errore di Milenkovic a centrocampo. Per Amoura è troppo facile battere Gollini su assist di Bottani. Nel secondo tempo grande protagonista Barak autore di una doppietta su punizione e con un tap-in dopo corta respinta. Milenkovic cala il pokerissimo viola con una conclusione di destro. Dentro anche Kouame e Distefano, entrato al posto di Jovic. Ritorno in campo con gol per Castrovilli dopo il lungo stop di 8 mesi: il dieci viola entra al posto di Amatucci e segna nel finale con un bellissimo pallonetto.