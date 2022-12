Fiorentina, tutti a disposizione di Italiano. Manca solo Amrabat

FIRENZE - Fiorentina di nuovo in campo dopo quattro giorni di riposo per le festività natalizie: la squadra viola si è ritrovata oggi pomeriggio nel Centro sportivo Davide Astori per riprendere la preparazione in vista dell'inizio ufficiale della stagione. All'appello manca solo Sofyan Amrabat, il centrocampista marocchino fra i protagonisti del Mondiale appena concluso. Il giocatore, finito nel frattempo nel mirino di molte big internazionali, su tutte il Liverpool, sta trascorrendo un periodo di vacanza ed è atteso a Firenze il primo gennaio quando si aggregherà ai compagni: ovviamente non potrà essere a disposizione di Vincenzo Italiano per la prima sfida del 2023 in programma il 4 gennaio al Franchi contro il Monza, né per quella prevista per sabato 7 contro il Sassuolo. Il tecnico dei viola conta di averlo per la partita di Coppa Italia contro la Sampdoria, in calendario il 12, o al massimo per la successiva trasferta contro la Roma di domenica 15. Finora imbattuta nelle sette amichevoli disputate (6 vittorie e un pareggio), la Fiorentina disputerà venerdì prossimo l'ultimo test prima della ripresa dell'attività ufficiale: sarà una partitella in famiglia alle ore 12 contro la Primavera di Alberto Aquilani. Nell'occasione lo stadio Franchi, nello specifico il settore Maratona, verrà aperto al pubblico a partire dalle ore 11.