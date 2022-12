Fiorentina, via a procedura gara di riqualificazione stadio Franchi

FIRENZE - E' partita la procedura per la gara di riqualificazione dello stadio 'Artemio Franchi' di Firenze: oggi è stato pubblicato l'avviso sulla Gazzetta ufficiale della Comunità Europea, nei prossimi giorni uscirà sulla Gazzetta Ufficiale. Palazzo Vecchio spiega che è stata scelta la procedura ristretta per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, in modo da comprimere ulteriormente i tempi e rispettare il principio dell'avvio del procedimento di gara entro il 2022, obiettivo che comporta la conferma dei finanziamenti aggiuntivi Pnrr. Nella prima fase, si spiega, il Comune pubblicherà un bando dove sono inseriti i requisiti per poter presentare l'offerta: si potrà fare richiesta entro il 30 gennaio 2023, i requisiti saranno verificati entro il 28 febbraio e sarà possibile mettere a disposizione dei partecipanti la documentazione progettuale per presentare l'offerta (presumibilmente entro il 15 marzo). Entro tale data l'amministrazione completerà la progettazione definitiva e procederà alla sua approvazione previa indizione della conferenza dei servizi. La modalità di aggiudicazione è quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa articolata in numerosi parametri: l'offerta tecnica varrà il 90%, quella economica il 10%. Tra le peculiarità dell'avviso "dovrà essere garantito il 15% di assunzioni femminili pur avendo oggi nel settore delle costruzioni il tasso occupazionale femminile inferiore al 10%". Per la progettazione esecutiva "saranno concessi solo 90 giorni mentre per la realizzazione delle opere sono previsti 912 giorni naturali e consecutivi". "Passo dopo passo, il progetto del nuovo stadio diventa realtà - ha detto il sindaco, Dario Nardella -. In pochi credevano alla nostra capacità di concretizzare ciò che fino a un anno fa era solo un'ipotesi, ma abbiamo lavorato con umiltà e tenacia e ora aggiungiamo un altro tassello decisivo". "Mi auguro che la gara riscuota grande interesse tra le imprese - ha continuato Nardella -, visto che questo progetto dello stadio, senza calcolare gli interventi sul quartiere, creerà nella nostra città 2500 posti di lavoro diretti e altrettanti nell'indotto".