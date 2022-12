Fiorentina, buone notizie per il progetto stadio Franchi. Nardella: "A Sgarbi è piaciuto"

FIRENZE - Col sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi "abbiamo intavolato un dialogo costruttivo rispetto ai progetti che riguardano la città: gli ho mostrato il progetto dello stadio Franchi, gli è piaciuto tantissimo". Lo ha affermato Dario Nardella, sindaco di Firenze, che oggi ha tenuto una conferenza stampa a Palazzo Vecchio. Nardella ha spiegato di non aver ancora riparlato della cosa con il patron della Fiorentina Rocco Commisso, "perché Commisso in questo periodo è fuori, negli Stati Uniti, per le vacanze, ma sicuramente lo faremo", mentre invece "ho visto la soprintendente Ranaldi: le sue proposte sulla copertura dello stadio sono legittime e molto utili, anche perché non si mette in discussione il progetto, ma ci sono indicazioni sull'impatto della copertura". Dunque, ha concluso il sindaco, "si va avanti con le osservazioni della soprintendente". Il sindaco ha inoltre annunciato che "abbiamo approvato stamani in giunta la delibera che trasferisce al Comune di Bagno a Ripoli la realizzazione, con le risorse del Comune di Firenze, del parcheggio scambiatore della linea tramviaria di Bagno a Ripoli, che corrisponde alla zona del Viola Park", ossia il nuovo centro sportivo della Fiorentina in fase di costruzione. "Siamo rimasti di parola - ha aggiunto - rispetto all'obiettivo che ci eravamo dati".