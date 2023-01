ROMA - Intercettato all'uscita dell’Assemblea di Lega Serie A, in occasione della quale si è parlato del bando per i diritti radiotelevisivi del prossimo triennio, il dg della Fiorentina Joe Barone, ha risposto brevemente a qualche domanda dei giornalisti: "Commento sull'assemblea? Ci vuole trasparenza in Lega e nel calcio italiano".