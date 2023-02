Commisso: "In Italia il calcio è malato". Poi cita la Juve

FIRENZE - La Fiorentina di Italiano approda in semifinale di Coppa Italia dopo aver battuto 2-1 il Torino al Franchi. Avanti con il gol di Jovic, i viola hanno raddoppiato al 90' con Ikone. Tre minuti dopo il Torino ha accorciato le distanze con Karamoh ma non è bastato. La Fiorentina conquista il pass per le semifinali di Coppa Italia per il secondo anno consecutivo.