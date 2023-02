Fiorentina, Italiano: "Non siamo stati perfetti, ma la sconfitta è ingiusta"

FIRENZE - Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina al termine del ko del Franchi contro il Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco cosa ha detto: "Non abbiamo fatto una gara brutta, col Torino è stata molto peggio. E' una sconfitta ingiusta, ma il secondo tempo dovevamo fare molto di più. Dopo il loro vantaggio non gli abbiamo più permesso di superare la metà campo e ancora una volta non riusciamo a trovare il guizzo giusto per poterla pareggiare. Brekalo? Ha qualità. Nel secondo tempo con quattro attaccanti poteva provare quella giocata per innescare Jovic e Cabral, è un ragazzo che ci può dare anche qualcosa di diverso in termini di opzioni in avanti. Dispiace che il suo esordio in viola sia coinciso con una sconfitta. Ora non bisogna abbattersi, ma pensare alla prossima sfida contro la Juve dove ce la giocheremo a viso aperto, poi inizierà un percorso, quello europeo, dove dovremo farci trovare sempre pronti".