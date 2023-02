Fiorentina, Commisso sul tema stadio: "Non sarebbe stato fatto se..."

FIRENZE - Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai giornalisti presenti a margine di un evento con alcuni studenti americani presso Palazzo Vecchio a Firenze: "In questo incontro spero di portare avanti la vostra Firenze con parole belle. Speriamo che questi studenti un giorno possano tornare come ho fatto io". Sul tema stadio: "Lo stadio non si sarebbe fatto se la Fiorentina non si fosse messa al lavoro fin dal primo giorno in cui sono arrivato". Sulla fine dei lavori al Viola Park: "Il sindaco di Bagno a Ripoli ha parlato di aprile per la fine dei lavori? Lasciate stare il sindaco. Io voglio che la prima squadra possa allenarsi lì da giugno. Il sindaco Nardella? Non ho ancora parlato con lui. Prima di tornare in America gli parlerò".