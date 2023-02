Fiorentina, Italiano e il sorriso ritrovato: "I gol fanno miracoli"

FIRENZE - Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dopo il poker esterno sul Braga nel playoff di Conference League ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: “Quando segnano gli attaccanti è sempre una gioia. Abbiamo bisogno di tutti loro perchè sono i nostri trascinatori. Era importante questa sera trovare la vittoria per il morale e per come è arrivata, ci prendiamo un bel vantaggio per la gara di ritorno. Jovic? Bene, come Cabral subentrato. Finalmente sorride, i gol fanno i miracoli. È quello che ci sta mancando, perchè possono portare il sorriso a tutti. Avevamo voglia di dare questa soddisfazione al presidente, siamo felici di averlo fatto. Ora dobbiamo buttarci anche sul campionato perchè la classifica non va bene e non ci soddisfa".