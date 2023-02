Fiorentina-Empoli: probabili formazioni, consigli fantacalcio. Gioca Barak?

FIRENZE - Dopo la vittoriosa trasferta in Portogallo contro il Braga in Conference League, la Fiorentina di Italiano si appresta ad affrontare nel derby toscano l'Empoli di Zanetti. In casa viola da valutare le condizioni di Brekalo. A centrocampo con Amrabat e Bonaventura ecco Barak. In avanti parte favorito Jovic su Cabral, ai lati Nico Gonzalez e Kouame. Nell'Empoli in cabina di regia c'è Marin, trequartista Baldanzi. In attacco la coppia Satriano-Caputo. Parisi è squalificato, dal 1' c'è Cacace. A destra parte favorito Stojanovic su Ebuehi.