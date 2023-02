Fiorentina, Italiano: "Meritavamo di vincere. Abbiamo tirato 30 volte in porta"

FIRENZE - "Una partita che meritavamo di vincere ampiamente per quello che abbiamo creato. Non mi soddisfa il non saper vincere le partite. Massimo impegno di tutti, soprattutto da quelli che sono subentrati. Non ho niente da aggiungere. Non ho risposte, parliamo sempre delle stesse cose. Abbiamo tirato quasi 30 volte in porta". Vincenzo Italiano è rammaricato e arrabbiato perché la sua Fiorentina non è riuscita a vincere contro l'Empoli dopo la bella notte in Conference League di Braga. I viola hanno ottenuto solo due punti nelle ultime sei partite: "Dipende anche dai momenti, bisogna vedere come ti gira. I ragazzi non mollano e ci mettono impegno. L'abbiamo provate tutte: dalla doppia punta ai piedi invertiti. Il problema è che non abbiamo la concretezza della grande squadra. Dispiace non poter far felice la gente di Firenze. Noi siamo i primi dispiaciuti. Questa squadra è in corsa in tre competizioni e adesso dobbiamo raggiungere delle posizioni sopra di noi".