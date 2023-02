ROMA - Il tedesco Felix Zwayer è l'arbitro di Cluj-Lazio, ritorno dei playoff di Conference League, in programma giovedì prossimo dalle 18:45. Assistenti i connazionali Stefan Lupp e Marco Achmüller. L'andata è terminata 1-0 per la Lazio. Terna francese per Fiorentina-Braga, in campo sempre giovedì ma dalle 21, guidata da Benoît Bastien. Assistenti Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu. L'andata in casa dei portoghesi è terminata 4-0 per la Fiorentina.