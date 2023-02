Sorteggio Fiorentina, il Sivasspor sarà l'avversaria: date e orari degli ottavi di Conference League

NYON - La Fiorentina di Vincenzo Italiano è approdata agli ottavi di Conference League dopo aver surclassato il Braga all'andata (4-0 in Portogallo) e averlo ribaltato ieri sera al Franchi (3-2) dopo lo (0-2) iniziale dei portoghesi. Il sorteggio di Nyon ha decretato il prossimo avversario, che sarà il Sivasspor . La formazione turca del tecnico Riza Calimbay è attualmente dodicesima nel campionato Super Lig.

Ottavi di finale di Conference League, la Fiorentina pesca il Sivasspor: data e orari

La Fiorentina di Italiano affronterà il Sivasspor negli ottavi di finale di Conference League. La gara di andata si disputerà il 9 marzo allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il ritorno sarà ovviamente in Turchia il 16 marzo (orari da confermare). Fiorentina e Sivasspor non si sono mai incontrate: per la viola sarà la quinta sfida nella sua storia contro formazioni turche, la seconda nella stagione dopo il doppio confronto con l'Istanbul Basaksehir. Il bilancio è di 7 vittorie e una sconfitta.