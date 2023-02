Verona-Fiorentina, dove vederla in tv Sky o Dazn

Partita: Hellas Verona-Fiorentina

Orario partita: ore 18:30

Canale Tv: Dazn

Pay TV Streaming: Dazn

Dove e a che ora vedere Verona-Fiorentina orari e canali

Verona-Fiorentina, match valido per la ventiquattresima giornata di campionato, è in programma alle 18:30 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona e sarà trasmesso in diretta da Dazn. In streaming il match sarà visibile su Dazn.

Verona-Fiorentina in Diretta: la cronaca

Dopo la sconfitta di misura subita all'Olimpico contro la Roma nel turno precedente, l'Hellas Verona di Zaffaroni si appresta ad affrontare in casa la Fiorentina. Nonostante il recente ko, i gialloblù sono in un buon periodo di forma, come testimoniano i risultati ottenuti dall'inizio del nuovo anno: 12 punti in 8 partite, imbattuti in casa da quattro gare. La Fiorentina, dopo il passaggio agli ottavi di finale di Conference League, si ributta in campionato. I viola devono provare a sterzare in campionato, la vittoria manca dal 7 gennaio scorso (Fiorentina-Sassuolo 2-1). La Fiorentina di Italiano è reduce dal pareggio interno (1-1) nel derby toscano con l'Empoli. Qui le probabili formazioni.

Verona-Fiorentina, segui la diretta sul nostro sito

