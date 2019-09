Parma, Barillà stop: contusione alla gamba

PARMA - Il Parma è tornato ad allenarsi con una seduta mattutina, in vista della sfida di campionato di domenica 22 settembre contro la Lazio. A Collecchio il tecnico D'Aversa ha diretto una seduta strutturata tra lavori di core stability e forza seguiti da cambi di direzione. L’allenamento è stato concluso da un lavoro tattico. Bruno Alves ha lavorato con i compagni. Dermaku (gastroenterite non febbrile) è rimasto a riposo. Barillà (trauma contusivo alla gamba posteriore sinistra) è stato sottoposto a terapie. Grassi, Kucka e Scozzarella hanno svolto un programma di lavoro differenziato. Per domani è in programma una seduta mattutina, a porte chiuse.

