Parma, D'Aversa sorride: riecco Kulusevski e Cornelius

PARMA - Lavoro mattutino per il Parma che, a Collecchio, ha proseguito la preparazione in vista del prossimo impegno al "Tardini" contro la Lazio. Dopo i lavori di prevenzione e gli esercizi di riscaldamento la truppa gialloblù ha svolto un lavoro tattico concluso da una sessione di tiri in porta sotto lo sguardo attento di Roberto D'Aversa. Buone notizie per il tecnico ducale, che ha potuto contare su Andreas Cornelius, Riccardo Gagliolo, Dejan Kulusevski e Matteo Scozzarella, tutti a pieno regime con i compagni. Out Andrea Adorante, Roberto Inglese eLuigi Sepe, tutti alle prese con le terapie. Domani altra seduta mattutina, al termine della quale avrà luogo la consueta conferenza stampa di mister D'Aversa.