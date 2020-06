D'Aversa: "Kulusevski deve rimanere fino a fine campionato"

PARMA - Il tecnico del Parma Roberto D'Aversa è intervenuto a Radio 24 parlando della situazione prestiti e contratti in scadenza che pende come una spada di Damocle sulla ripresa della Serie A. Una situazione che lo riguarda da vicino: "Kulusevski è già maturo e responsabile, nonostante sia solo un classe 2000. Come noi tante squadre hanno giocatori in scadenza, ma io mi auguro di poterlo usare fino a fine campionato (lo svedese ha già firmato con la Juve, ndr) come è giusto che sia".

[[dugout:eyJrZXkiOiJrNlNNS3R6TyIsInAiOiJjb3JyaWVyZGVsbG9zcG9ydCIsInBsIjoiIn0=]]

"Kulusevski vorrà dimostrare di valere l'investimento Juve"

Alla ripresa degli allenamenti Kulusevski "si è presentato molto bene - ha spiegato D'Aversa - in Svezia si allenava due volte al giorno e abbiamo preferito farlo rimanere lì. Aveva avuto un problema fisico prima dello stop, sicuramente vorrà dimostrare di valere l'investimento fatto dalla Juve" ha chiosato il tecnico gialloblù.