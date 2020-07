Parma, D'Aversa: "Ok i 40 punti, ma dobbiamo pedalare"

MILANO - "La prestazione c'è sempre stata, ma non possiamo essere contenti per le 5 sconfitte rimediate in 6 gare. Dobbiamo fare meglio". Questo il bilancio di Roberto D'Aversa dopo la ripresa del campionato e il ko odierno in casa del Milan. "Oggi non siamo partiti benissimo, ma siamo andati in vantaggio facendoci rimontare. In alcuni momenti ha fatto meglio il Milan, in altri noi. Certo sui gol potevamo fare di più, ad esempio uscendo in pressione su Kessie, poi prima del lockdown su palla inattiva difficilmente avremmo preso gol. Bisogna migliorare, serve la fame di voler portare un risultato a casa. È vero che 40 punti li abbiamo fatti, ma ancano ancora cinque e dobbiamo tutti guadagnarci la conferma: è ora di pedalare" è il monito finale di D'Aversa.

MILAN-PARMA 3-1: LA CRONACA