Parma, D'Aversa: "Al solito recriminiamo sul risultato"

ROMA - Il tecnico del Parma , Roberto D'Aversa , ha parlato in conferenza stampa in seguito alla sconfitta, in pieno recupero, in casa della Lazio : "Questa gara sintetizza il nostro percorso da quando sono tornato: abbiamo colpito 2 pali per poi subire un gol con 5 o 6 rimpalli. Abbiamo creato diverse occasioni, ma alla fine siamo sempre qui a recriminare per una sconfitta che sintetizza il nostro campionato. Non credo alla sola sfortuna, ma di sicuro non ci è andata bene quest'anno anche se è vero che dei limiti ci sono pure da parte nostra".

"Con chi ricominciare"

L'allenatore si è anche soffermato sul futuro gialloblù: "Da chi ripartire? Un base c'è, Dierckx aveva già giocato qui titolare in Coppa Italia e fece una ottima partita, nonostante la giovane età ha personalità, freddezza, affronta la partita in maniera tranquilla. Avere dei giovani ti porta a volte però anche a commettere errori di esperienza e il mio rimpianto è che abbiamo subito tantissimi gol. Il campionato di quest’anno lo dimostra: il numero dei gol subìti è maggiore per l’assenza di pubblico, perchè la concentrazione può essere minore. La caratteristica delle mie squadre è sempre stata quella dell’esserci una certa difficoltà nel farci gol come stasera, così come abbiamo commesso però in diverse gare troppi errori singoli. A parte con il Bologna e il primo tempo con il Crotone sono state poche le gare nelle quali gli avversari ci sono stati superiori e i ragazzi hanno raccolto meno di quanto meritato. Io Resto? Sono stato onorato quando in Lega Pro la società pensò di prendermi per riportare un club importante come il Parma nella categoria che gli compete: il quarto in Italia per trofei europei, porta con sè un gran numero di tifosi e alla fine dell’annata ci si siederà al tavolo con la società, se i programmi saranno comuni non ci sarà problema”.